Сергей Разумовский

Бывший чемпион мира Денис Беринчик (19-1, 9 КО) готовится к возвращению на профессиональный ринг. Украинец проведет поединок против британского нокаутера Сема Ноукса (18-1, 16 КО) 29 августа 2026 года в Лондоне.

Бой состоится на арене The O2 в рамках андеркарда вечера бокса, организованного Queensberry Promotions. Главным событием шоу станет противостояние британца Мозеса Итаума и хорвата Филипа Хрговича.

Для Беринчика этот поединок станет первым после февраля 2025 года. Тогда украинец уступил американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO. После боя Беринчик перенес операции, а затем сосредоточился на восстановлении и подготовке к возвращению.

Основной этап тренировочного процесса проходил в Украине, в частности в Карпатах и Буковеле. К подготовке боксера присоединился новый наставник Юрий Ткаченко, который ранее много лет работал с Александром Усиком. В тренировочном сборе также принимал участие тренер Виталий Знак. Соответствующие фотографии появились в Instagram спортсмена.

Ноукс: «Поражение от Кишона не означает, что Денис вдруг стал слабым».