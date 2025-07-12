Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью в интервью talkSPORT поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Даниэль сейчас на высоте. Победа над Эй Джеем вывела его на совершенно новый уровень. Это добавило ему уверенности. Он очень решителен. Он даже не будет думать о последнем бое с Усиком – это не останется в его памяти. Он будет сосредоточен на одной цели, думая: „Я нокаутировал Эй Джея на „Уэмбли“ – я вернусь на „Уэмбли“, чтобы нокаутировать Александра Усика“.

Усику придётся снова выбить это из него. Он должен будет забрать его уверенность и волю. Сможет ли он это сделать? Да, я думаю, что сможет. Будет ли это так же легко, как в прошлый раз? Возможно, нет.

Это может быть первый раз, когда Александру Усику придётся подниматься с канваса после удара в голову. Я думаю, ему придётся вставать с пола. Я думаю, что он выдержит бурю, но, по моему мнению, он выполнит свою работу. Я думаю, что Усик остановит Даниэля, вероятно, между 8 и 12 раундами.

Я вижу, что Дюбуа – самый уверенный, каким он когда-либо был. Он очень опасный боец. Но я думаю, что эта уверенность исчезнет после шестого раунда. Тогда он станет мишенью с шестого по девятый раунд. И если Даниэль продержится до двенадцатого, молодец. Но я не думаю, что он выдержит. Это будет слишком».