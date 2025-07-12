Бриггс дал совет Фьюри, с кем ему лучше сразиться, с Усиком или Джошуа
Ветеран хевівейта знает, о чем говорит
около 3 часов назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) для Seconds Out поделился мыслями о возможном возвращении на ринг экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
Тайсон сказал, что вернулся бы ради третьего боя с Александром Усиком или ради поединка с Энтони Джошуа. Как думаешь, это произойдет?
«Думаю, что да. Ларри Холмс говорил: «Никогда не уходи из бокса». Если можешь зарабатывать деньги боями – дерись. А он может зарабатывать. Он здоровенный мужчина, он в форме – всё будет хорошо».
Против кого ты хотел бы больше увидеть Тайсона на ринге – против Джошуа или Усика?
«Сейчас лучше, чтобы это был Джошуа, потому что Усик – непобедимый. Он в феноменальной форме, и он может и дальше оставаться в боксе, если только сам не захочет уйти».
Что думаешь о возможном бое между Фьюри и Джошуа?
«Мне нравится такая идея. Думаю, Фьюри будет немного увереннее, но бой будет классный. Я люблю Эй Джея, он хороший человек, хорошая личность».
Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.