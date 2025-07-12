Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) для Seconds Out поделился мыслями о возможном возвращении на ринг экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Тайсон сказал, что вернулся бы ради третьего боя с Александром Усиком или ради поединка с Энтони Джошуа. Как думаешь, это произойдет?

«Думаю, что да. Ларри Холмс говорил: «Никогда не уходи из бокса». Если можешь зарабатывать деньги боями – дерись. А он может зарабатывать. Он здоровенный мужчина, он в форме – всё будет хорошо».

Против кого ты хотел бы больше увидеть Тайсона на ринге – против Джошуа или Усика?

«Сейчас лучше, чтобы это был Джошуа, потому что Усик – непобедимый. Он в феноменальной форме, и он может и дальше оставаться в боксе, если только сам не захочет уйти».

Что думаешь о возможном бое между Фьюри и Джошуа?

«Мне нравится такая идея. Думаю, Фьюри будет немного увереннее, но бой будет классный. Я люблю Эй Джея, он хороший человек, хорошая личность».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.