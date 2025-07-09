Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился мыслями о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Ему 38 лет, и каким бы подтянутым и молодым он ни чувствовал себя на тренировках, я должен выявить это износ и возраст и показать, на что действительно способен молодой супертяжеловес в 27 лет. Я с нетерпением жду возможности это продемонстрировать.

Я чувствую, что сильно прибавил, стал совершенно другим и вечером 19 июля готов провести бой своей жизни. Я уже чемпион мира, но чувствую, что способен на большее. Я еще не раскрыл свой потенциал. Так что мне просто нужно выйти и сорвать с Усика эти пояса.