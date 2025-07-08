Олег Шумейко

Чемпион IBF Дэниель Дюбуа (22-2, 21 KO) вспомнил события первого поединка с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:

О ударе ниже пояса в первом бою

Я думаю, он пришёлся, как пришёлся. Мы отрабатывали этот удар долгое время в лагере, и он получился. Я считаю, что меня обокрали. У меня украли победу!

Если бы рефери начал отсчёт, поднялся бы Усик?

Наверное, он бы не уложился во время. Я имею шанс исправить это, отбросить все эти споры, всё стереть. Вот на чём я сейчас фокусируюсь.

Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.