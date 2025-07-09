Леннокс Льюис назвал главную особенность Усика
Экс-абсолют считает, что не каждый боксер может этим похвастаться
около 2 часов назад
Фото: Instagra
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис высказался о Александре Усике (23-0, 14 KO). Слова легенды приводит sport.ua:
Знаете, почему Усик такой особенный боксер? Он досконально изучает своего соперника, готовится и всегда имеет план на бой. Если его план А провалился, то у него есть план Б. Многие боксеры не могут этим похвастаться – если план А не сработал – то провал, но не в случае с Усиком.
Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.