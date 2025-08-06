Бетербиев проведет бой на вечере бокса The Ring IV «Night of the Champions»
Трилогии с Биволом в этом году не будет
около 1 часа назад
Артур Бетербиев / Фото - Yahoo
Следующий поединок бывшего абсолютного чемпиона в полутяжелом весе Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) состоится 22 ноября. Об этом сообщает Ring Magazine.
Его соперником станет 34-летний американец Деон Николсон (22-1, 18 КО), который имеет серию из 8 побед подряд.
Этот бой добавлен в кард вечера бокса The Ring IV «Night of the Champions», главным событием которого будет бой за титул WBC в полутяжелом весе между чемпионом Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) и Энтони Ярдом (26-3, 24 КО).
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