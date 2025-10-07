11 октября на главной спортивной арене Киева состоится уникальное событие — благотворительный турнир по боксу в поддержку ветеранов. Инициаторами стали SpartaBox и Faniian Promotions при поддержке мэра города Бровары и Броварской федерации бокса. Генеральным партнером (спонсором) события выступила украинская компания Favbet, которая традиционно поддерживает самые яркие спортивные инициативы.

В программе турнира намечены шесть поединков с участием украинских военнослужащих, которые имеют различные степени ранений. Впервые в истории они пройдут по официальному регламенту и будут судиться по отдельным правилам.

Именно на этом ринге состоится первая в Украине официальная дуэль ветеранов на колесных креслах. Они продемонстрируют, что даже после тяжелых ранений можно боксировать на равных, соревноваться, развиваться и вдохновлять других.

Еще одной важной частью вечера станет бой за титул Чемпиона Украины среди ветеранов. На ринге встретятся Дмитрий Попов (10 отдельная горно-штурмовая бригада) и Сергей Герасименко (63 ОМБр).

Бой за титул IBO International

Главной интригой вечера станет возвращение Виктора Постола. Чемпион мира WBC 2015–2016 годов встретится в поединке с 32-летним испанцем Алехандро Мойей.

В этот раз на кону будет стоять титул IBO International в первой полусредней весовой категории. Для Постола этот бой станет шансом вновь громко заявить о себе, а для зрителей — моментом, который надолго останется в памяти.

Кроме этого зрителей ждут 4 рейтинговых поединка профессиональных боксеров и 4 поединка ведущих боксеров-любителей.

«Мы искренне радуемся, что в Украине появляется все больше возможностей для организации спортивных мероприятий, где ветераны могут выйти на профессиональный ринг рядом с мировыми чемпионами. Это не просто соревнования — это символ стойкости, мужества и силы духа, которые сегодня так нужны обществу. Мы поддерживаем эти турниры, поскольку они помогают не только популяризировать спорт, но и привлекать внимание к важным социальным инициативам», — комментирует Денис Якимов, Head of Sport Marketing в Favbet.

