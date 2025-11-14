Большая разница: Эспиноса и Хегай провели битву взглядов
Чемпион WBO встретится с украинцем 15 ноября
Арнольд Хегай
Чемпион WBO в полулёгком весе Рафаэль Эспиноса (27-0, 23 КО) и украинец Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО) провели напряжённое сражение взглядов накануне боя.
Бой состоится 15 ноября в Сан-Луис-Потоси, Мексика. Эспиноса будет защищать титул против амбициозного претендента.
12 сентября Хегай одержал победу над венесуэльцем Либорио Солисом единогласным решением в восьмираундовом бою.
Мексиканец в последний раз дрался в мае, когда победил Эдварда Васкеса, сохранив пояс WBO.
