Ортис: «Как только я огорчу Ломаченко, мы проведем бой с Хэйни»
«Большое спасибо Богу, Иисусу Христу, команде, отцу, менеджеру». Ломаченко о бое с Ортисом
Украинец рассказал, что его мотивировало вырвать победу
30 октября 10:06
Ортис - Ломаченко / Фото: ESPN
Экс-чемпион мира в трех дивизионах украинец Василий Ломаченко (17-1, 11 КО) прокомментировал свою победу над американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
«Я счастлив. Счастлив, что вернулся на ринг и устроил это отличное шоу. Благодарен своим фанам за поддержку. Хочу сказать большое спасибо Богу, Иисусу Христу, моей команде, моему отцу, моему менеджеру – всей моей команде, семье.
Я говорил до боя, что Джемейн Ортис – топовый боец, который понимает бокс».
О смене стоек Ортиса.
«Мы готовились к этому бою, я это знал. Он всегда это делает по ходу поединка, так что для меня это не стало сюрпризом».
О мотивации в чемпионских раундах.
«Вы знаете, что меня мотивирует. Четыре пояса».
Напомним, ранее опубликовали фото судейских записок по итогу поединка Ломаченко – Ортис.
Видео полного боя Ломаченко – Ортис.
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