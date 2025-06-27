Владимир Кириченко

Эдриан Кларк, менеджер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО), прокомментировал слухи о поединке подопечного против Девина Хэйни (31-0, 15 КО).

Ранее сайт BoxingScene сообщил, что Норман и Хэйни достигли устной договоренности о бое, который якобы хочет устроить министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Однако Кларк утверждает, что, по его данным, эта информация не соответствует действительности.

«Ну, это было быстро. Если только меня не обманули, то мне сказали, что никакого боя между Норманом и Хэйни не будет».

Welp, that was quick. Unless I’m being punk’d, I’m told there’s no fight between Norman Jr-Haney. — Adrian Clark (@TheAdrianClark) June 26, 2025

Норман в своем последнем бою в мае 2025 года нокаутировал японца Джина Сасаки в 5-м раунде, после чего стало известно, что Сасаки испытал частичную потерю памяти из-за полученных травм. Хэйни, в свою очередь, 2 мая в Нью-Йорке в скучном бою победил Хосе Рамиреса единогласным решением судей.