Бой между Уайтом и Итаумой может не состояться? Ответил промоутер Диллиана
Есть и другие варианты
около 2 часов назад
Майкл Офо, промоутер британского боксера супер тяжеловеса Диллиана Уайта (31-3, 21 KO), в интервью для talkSPORT рассказал о возможном бое своего клиента против Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).
«Обсуждения продолжаются.
Мы еще ни на что не обязались. Мозес — один из соперников, с которыми мы ведем переговоры.
Но опять же — Диллиан серьезно относится к своему делу. Он хочет драться с лучшими, и это не просто слова. Мы готовы общаться с любым, кто считает себя лучшим.
Поединок с Мозесом был бы фантастическим. Кажется, все уже списали Диллиана, и это лишь добавит ему мотивации в подготовке. Он в форме, он активен. Так что если бой состоится — он будет действительно классным.
Но пока ничего не решено — мы все еще в процессе переговоров».
Ранее сообщалось, что поединок между Уайтом и Итаумой может состояться 16 августа в Эр-Рияде.