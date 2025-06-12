Майкл Офо, промоутер британского боксера супер тяжеловеса Диллиана Уайта (31-3, 21 KO), в интервью для talkSPORT рассказал о возможном бое своего клиента против Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

«Обсуждения продолжаются.

Мы еще ни на что не обязались. Мозес — один из соперников, с которыми мы ведем переговоры.

Но опять же — Диллиан серьезно относится к своему делу. Он хочет драться с лучшими, и это не просто слова. Мы готовы общаться с любым, кто считает себя лучшим.

Поединок с Мозесом был бы фантастическим. Кажется, все уже списали Диллиана, и это лишь добавит ему мотивации в подготовке. Он в форме, он активен. Так что если бой состоится — он будет действительно классным.

Но пока ничего не решено — мы все еще в процессе переговоров».