Бой на миллиард. Мейвезер и Пакьяо могут встретиться в реванше.
Поединок станет реальностью, если филиппинец победит Марио Барриоса
31 минуту назад
Команды легендарных экс-чемпионов — американца Флойда Мейвезера и филиппинца Мэнни Пакьяо — ведут переговоры о возможном реванше. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Ленс Пагмайр в соцсети X.
Зашел в боксерский зал Мейвезера после прилета в Вегас. Мне сказали, что Флойд планирует посетить шоу Пакьяо. И добавили: “Переговоры уже идут... Если Мэнни победит Барриоса — реванш может стоить миллиарды.
Напомним, первый бой между Мейвезером и Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Тогда американец одержал победу единогласным решением судей и объединил титулы WBC, WBA и WBO в полусреднем весе.
Пакьяо хочет провести реванш против Мейвезера? Ответил советник филиппинца.