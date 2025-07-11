Пакьяо хочет провести реванш против Мейвезера? Ответил советник филиппинца
Пакмен может переписать историю бокса
около 1 часа назад
Шон Гиббонс, советник экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), высказался по поводу потенциального реванша филиппинца против легенды бокса Флойда Мейвезера-младшего.
Цитирует Гиббонса boxingscene.com.
«В жизни все возможно. Это странное время для бокса, и Флойд может сказать, что именно сейчас его время – с поясом WBC на кону. Это приносит деньги и имеет смысл, и если ты Флойд, ты не можешь отказаться от такого.
Если Мэнни это сделает – выиграет титулы в четырех десятилетиях – это будет исключительное достижение. Он тренируется в 2025 году так же, как и в 1995-м. Он не изменился. Все зависит от тяжелой работы.
В этом нет никакого секрета, никаких сложных, футуристических тренажеров. Все так же, как и последние 30 лет, и это еще одна версия «Pac-Man Mania», когда все хотят быть рядом с Мэнни Пакьяо. Надеемся, что Флойд Мейвезер тоже этого хочет».
В 2015 году Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.
Напомним, 46-летний филиппинец вернется в бокс 19 июля боем против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.
Ранее Рой Джонс-младший вызвал Мейвезера на бой.