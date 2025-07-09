Бриггс назвал результат мегабоя Кроуфорд – Канело
Шеннон верит в соотечественника
около 1 часа назад
Фото: Журнал Ring
Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс поделился ожиданиями от поединка Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:
Думаю, нас ожидает крутой бой. Ставлю на досрочную победу Кроуфорда. Я же знаю его еще с тех пор, как он был пацаном. С того времени, как ему было 12 лет. Знаешь, это такой крутой опыт – увидеть, как он сражается за титул на таком большом событии. Очень за него рад.
Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. На кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.