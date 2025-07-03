Бывший чемпион мира в трех дивизионах Шейн Мозли для FightHype поделился ожиданиями от мегафайта абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Это будет первый бой Теренса во втором среднем весе. До этого он провёл только один бой в первом среднем. А ещё раньше он пять лет выступал в полусреднем весе. То есть это почти прыжок из полусреднего сразу во второй средний… Понятно, что это будет сложно… Для таких переходов нужно больше времени.

Чарло уже общался с Кроуфордом, делился опытом. Он прямо сказал: «Чувак, ты замедлишься. Ты уже не будешь таким быстрым, как раньше. Ты не сможешь столько же двигаться, как раньше. Всё будет совсем иначе. Ты даже будешь уставать быстрее, потому что носишь лишний вес. И со всем этим придётся как-то справляться».

Учитывая, что это его первый бой в новом весе – проблемы могут быть серьёзными».