Владимир Кириченко

Претендент на титул в первом среднем весе Тим Цзю (25-2, 18 KO) заявил, что считает Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) фаворитом будущего мегафайта против абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Цитирует Цзю boxing247.com.

«Все зависит от того, каким будет Канело. Я считаю, что Альварес, который во второй раз дрался с Геннадием Головкиным, – это, наверное, лучший Канело, которого мы видели на данный момент. Канело, которого я видел в последние годы, уже не тот, что дрался с Головкиным. Это самое главное. Кроуфорду 38 лет, но он все еще свежий, он не пропускал удары. Так что это настоящий вопрос. Я думаю, что Канело стал предсказуемым. У него есть определенные удары, он использует грубую силу и физическую мощь, чтобы быть агрессором против любого соперника. Сейчас с ним будет драться не тот человек, с которым ты можешь использовать мощь, потому что Кроуфорд очень умный. Я дам на победу Теренсу 65 процентов».

Бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.