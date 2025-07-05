Британский боксер дал однозначный прогноз на реванш Усик – Дюбуа: «Перемолол и жестко разбил»
Кэмпбелл не верит, что Даниэлю под силу одержать победу над украинцем
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Тяжеловес Ник Кемпбелл поделился ожиданиями от второго боя Александра Усика (23-0, 14 КО) и Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО). Шотландца цитирует sport.ua:
У Дюбуа всего два поражения. В бою против Джойса у него был перелом глазницы, а Усик его просто перемолол и жестко разбил. Я не думаю, что на этот раз Усик его нокаутирует, Александр просто победит по очкам. Да, Дюбуа может причинить Александру боль, но украинец просто будет доминировать в чемпионских раундах и выиграет бой.
Напомним, что Тайсон Фьюри вызвал Усика на третий бой.