«18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли». Фьюри бросил вызов Усику на трилогию
Цыганский король передумал завершать карьеру
около 1 часа назад
Усик и Фьюри / Фото - CNN
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вызвал на третий поединок обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).
«18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия».
Ранее Фьюри сказал, что готов вернуться только ради одного боя – против Усика.
Турки Аль аш-Шейх также заявил о готовности Тайсона вернуться, сказав, что «надо устроить охоту на кролика».
Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.
Ранее Фьюри ответил, где хочет провести трилогию с Усиком.