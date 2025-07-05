«В первом бою была далеко не лучшая версия». Дюбуа – о реванше с Усиком
Даниэль пообещал уничтожить соперника
9 минут назад
Фото: Instagra
Чемпион IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) поделился мыслями о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO), который состоится 19 июля на Уэмбли. Слова британца приводит vringe.com:
Сейчас я совсем другой боец. Да и ему уже 38 лет. Усик однозначно об этом узнает. Это будет хитрое, умное, но опасное уничтожение. Это мой стиль. Мне не терпится применить все это против него. В первом бою это была далеко не лучшая версия Дюбуа. На этот раз все будет абсолютно иначе. И начнем с того, что на этот раз победа будет за мной. Это нельзя отрицать.
Напомним, что Тайсон Фьюри вызвал Усика на третий поединок.