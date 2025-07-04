Промоутер Фьюри ответил, при каких условиях Дюбуа победит Усика
Воррен считает, что поймать украинца крайне непростая задача
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова функционера приводит vringe.com:
Если Дюбуа поймает его, то Усик отправится в нокаут. Если нет, то я думаю, он может его перебоксировать. Но что бы ни произошло, я не имею ничего сказать. Никто ничего не должен говорить. Здесь дело в двух парнях. И когда ударит гонг – определится лучший.
Ранее Усик назвал свою главную слабость.