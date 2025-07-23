Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался о пути Александра Усика (24-0, 15 KO) на фоне победы украинца в реванше с Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Его следует рассматривать как одного из величайших в истории. И здесь важна не только та манера, с которой он победил, и не то, как он выступает внутри ринга. Выделяет этих бойцов среди других то, какие они также за пределами ринга, как они ведут себя, как они воспринимаются публикой, насколько они доступны, и устанавливают ли свои стандарты. Этот боец, Александр Усик, он из Украины, а у него было больше фанатов на стадионе Уэмбли, чем у Дэниела Дюбуа из Англии. За него болели, и никто не стучал, когда он победил. Победа была заслуженной. И насколько Усик был уважительным до, во время и после боя. Он просто тот боец, к которому у тебя не будет никаких других чувств, кроме уважения.

Он сейчас в отличной позиции, ему было 38 лет в январе. Он может уйти из спорта прямо сегодня или завтра, и не важно, что мы о нем будем говорить, потому что он оставил свой разрушительный след в Британии. То, как он уничтожил Дэниела Дюбуа в субботу... Я никогда не видел, чтобы он прогнозировал свои бои. Он спрогнозировал 6 раундов, но он финишировал его за 5. Я всегда говорил, если Усик побьет тебя один раз, то второй раз у него получится лучше. Потому что он загружает информацию, как иметь дело с бойцом. Он забрал у Дэниела все его составляющие: он нивелировал его джеб, его мощь, его передвижение, уверенность настолько, что отправил его на канвас. А Дэниел думал: «Вот это да! Я только на 5 раунде – и меня уже уложили». Усик проделал замечательную работу, и то, как он вел себя в ринге после боя, как он проявил уважение британским фанатам... Он войдет в историю. Не так часто мы можем такое говорить, но он это заслужил.