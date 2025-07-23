«Ему уже ничего доказывать». Хирн намекнул на завершение карьеры Усика
Промоутер уверен, что у украинца больше нет соперников
около 2 часов назад
Известный промоутер Эдди Хирн высказался о будущем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), который 19 июля нокаутировал Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова приводит The Ring.
По мнению Хирна, украинец достиг в спорте всего, что мог, и теперь имеет полное право завершить карьеру:
Что еще ему осталось сделать? Он должен завершить карьеру. Если ему нравится то, чем он занимается — пусть продолжает, но ему уже нечего доказывать.
Промоутер также отметил абсолютное доминирование Усика в мировом боксе:
Я не вижу, кто мог бы его победить. Он — номер один независимо от весовой категории. Усик — сенсационный, гениальный, выдающийся боец своего поколения.
Вечеринка перед боем. В сети появилось видео, как Дюбуа развлекался в день реванша с Усиком.