Олег Гончар

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) прокомментировал победу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО). Слова Околаи приводит Sky Sports.

Околаи раскритиковал подготовку Дюбуа, в частности вечеринку, которую устроил его отец перед боем. По его мнению, такой подход не соответствует характеру Дюбуа, которого он считает бойцом, требующим максимальной концентрации.

"Я думаю, что Дюбуа — это боец, которого нужно запирать в комнате с выключенным светом и включать страшную музыку в день боя, а не развлекаться" Лоуренс Околи

Околаи признал талант Дюбуа, назвав его хорошим бойцом, но подчеркнул, что Усик находится на другом уровне, назвав его фантастическим. Околаи отметил, что если бы Дюбуа выиграл, его бы хвалили за уверенность, но вечеринка стала риском, который не оправдался.

Напомним, ранее эксчемпион мира Бари Макгигэн предостерёг Усика от боя с молодым Мозесом Итаума.

Менеджер Усика заявил, что они хотят поединок за очень хороший гонорар.