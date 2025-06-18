Отец Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Джон Фьюри высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Удачи Усику, но если он задержится в боксе... Я вижу, что Дюбуа за свою карьеру возьмет пару поясов... Вопрос всегда в том, сколько боёв осталось в спортсмене. Тем более, если это Усик. Парень, который перешел в хэвивейт из крузервейта. Парень, который сейчас дерется с огромными сильными мужиками.

Дядьке уже 38 или 39 лет. А Даниэль сейчас на коне. Провел крутой бой с Джошуа. Не забывайте, что топливный бак Александра не будет как прежде после двух подряд боев с «Цыганским королем». Считаю, что здесь два вопроса: сколько осталось запала в Усике и правильно ли в команде Дюбуа рассчитали время. Мое мнение? Я поставлю на Даниэля.