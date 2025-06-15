Британский тренер Дейв Колдвел высказался о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Как только ты достигаешь определенного возраста, эти вещи начинают сказываться. Я раньше работал со старыми бойцами, и ты видишь эти изменения в бойцах, когда они уже не могут делать те же вещи или не могут тренироваться с той же интенсивностью из-за возраста, травм. Они постоянно получают травмы, и с этим нужно постоянно справляться. Так что, как по мне, тут все зависит от того, что осталось от Усика. Если в нем много чего осталось, тогда, я думаю, Усик переждет некоторые сложные моменты, ведь он знает, как это делать, и я думаю, Усик выиграет бой. Иногда в боксе дело не во времени, и мы знаем, что Дюбуа может ударить, мы знаем, что он приобретает все больше уверенности. Я ожидаю, что он выйдет давить и пытаться сбить Усика, но еще раз, если Усик сможет поддерживать то, что он обычно делает. Ведь он как бы привык к этому стилю. На всем его пути в любительской карьере, карьере в крузервейте были ребята, которые пытались его побить. Так что да, если в баке еще достаточно топлива, тогда я думаю, он это сделает. Но в этом спорте ты никогда не знаешь, когда наступит время.