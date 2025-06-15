Известный тренер Дейв Кодвелл поделился мыслями о втором поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниела Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британского наставника приводит vringe.com:

Особых прогнозов нет. Я считаю, что Дюбуа действовал просто фантастически. Он вырос как боец, как мужчина, он возмужал. Но, на мой взгляд, все зависит от того, что осталось от Усика. Я считаю, что бои против Фьюри были тяжелыми. Не забывайте, что Усик по природе не такой большой. Когда ты превышаешь природные размеры, силу, даже если ты пропускаешь от больших супертяжеловесов по плечам, а я говорю о всех этих парнях, с которыми он бился в хэвивейте. У него были тяжелые бои, тяжелые моменты с Джошуа, когда работала физика. У него также были тяжелые бои с Фьюри, Чисорой. Он просто был там, и эти удары, которые он принял даже от Дюбуа в первом бою – все это сказывается на тебе, на более мелком бойце. Суставы, боли, травмы и, очевидно, спарринги с большими бойцами – эффект от этого урона также накапливается.