Олег Шумейко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) вспомнил момент в пятом раунде из первого боя с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Он не притворялся, ему действительно было больно. Он не мог это имитировать – боль была настоящей. Если вы пропускали такие удары, вы понимаете. Боль была ошеломляющей, и он не мог подняться. Даниэль Дюбуа

Отметим, что первая дуэль бойцов в 2023 году в Польше завершилась досрочной победой Усика над Дюбуа в девятом раунде.

Напомним, что Усик попросил подписать Ярослава Амосова в UFC.