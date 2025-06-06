Британский тренер: «Пакьяо, возможно, уже прошел свой пик, но…»

Бут призвал сообщество наслаждаться возвращением Мэнни

около 8 часов назад

Фото: MP Promotions
Фото: MP Promotions

Бывший тренер Дэвида Хэя Адам Бут высказался о возвращении Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в поединке с Марио Барриосом (29-2-1, 18 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Не может быть никаких улучшений. Но Мэнни Пакьяо – это великий во все времена, что бы он ни сделал. Если он снова возвращается на ринг, то пусть так. Он, возможно, прошел свой пик, но он все равно Мэнни Пакьяо. Так что просто наслаждайтесь им.

Адам Бут

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