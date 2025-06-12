Бывший чемпион мира Крис Алгиери подвел итоги карьеры Василия Ломаченко. Слова американца приводит vringe.com:

Как по мне, в целом он должен быть счастлив своим достижением. Конечно, ему не хватает одной вещи - это звания абсолютного чемпиона в легком весе. Но он дважды был золотым медалистом Олимпиады. Мне кажется, его рекорд 395-1, он один из лучших любительских боксеров, которые когда-либо жили. Он стал чемпионом мира в своем третьем профессиональном бою. Да, у него три поражения. Одно было от Салидо, и оно было спорным. Это был его второй поединок, и это был бой с множеством фолов. Когда они объявили бой, я не мог поверить. Салидо был действительно жестким бойцом, и он таким и был в бою. Но позже, в своем третьем бою, он просто разгромил Гэри Рассела-младшего. Этот бой был огромной победой, а Гэри Рассел был монстром. Лома тогда выиграл свой первый титул чемпиона мира и затем продолжал выигрывать титулы в различных весовых категориях.