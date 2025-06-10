Рас Анбер, катмен бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), поделился мыслями о решении своего клиента завершить профессиональную карьеру.

Цитирует Анбера Boxing Scene.

«Новость о том, что Василий Ломаченко уходит на пенсию, меня не удивила, хотя и огорчила. Я бы больше удивился, если бы мне сказали, что он готовится к очередному бою.

На пике своей карьеры, учитывая его мастерство, изящество и красоту бокса, Ломаченко был настолько близок к совершенству, насколько это вообще возможно для боксера. Качество его ударов, техника выполнения, работа ног, защита и равновесие были просто образцовыми.

Его серия побед, от Николаса Уолтерса в 2016 году до Люка Кэмпбелла в 2019 году, столь же впечатляющая, как у любого другого бойца в истории, особенно если учесть, что он перешел в легкий вес, выходя за пределы своей природной весовой категории, чтобы иметь возможность участвовать в более конкурентных боях. В тот период он был так же хорош, как и любой другой боец, когда-либо живший.

Во время работы с ним я познакомился с умным, глубоким, образованным и часто интровертным человеком.

Я помню одну особенно долгую и глубокую беседу с ним, когда мы были в Нью-Йорке, накануне вторжения России в Украину. Он, конечно, был обеспокоен, но в то время, когда я уже думал, что хорошо его знаю, он показал мне другую сторону себя, когда я слушал его разговор.

Галстук, который я носил, когда работал с ним – или когда работаю с Александром Усиком – в цветах украинского флага, был одним из тех, которые он получил, представляя свою страну на Олимпийских играх.

Я наблюдал за ним как комментатор на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. Он подарил его мне после первого боя, в котором я бинтовал ему руки – победы над Родригесом в 2015 году – заметив, что я ношу галстук в его углу. Я ценю его даже больше, чем ценил бы Rolex.

Мне грустно, что я не могу вспомнить такого же известного бойца, который получил так мало поддержки, как Ломаченко. Он проиграл три боя – два из них при очень спорных обстоятельствах – и не получил ни одного реванша».