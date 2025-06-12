Промоутер Александра Усика (23-0, 14 KO) Александр Красюк вспомнил первый бой украинца с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функционера приводит fightbookmma.com:

Это был односторонний бой. Парень, обладающий всеми навыками Александра Усика, и еще один парень, Дэниэл Дюбуа, который был молодым 25-летним парнем и воспользовался шансом встретиться с чемпионом в тяжелом весе и бывшим олимпийским чемпионом. Для него это был приятный опыт бороться с Усиком.

Удар ниже пояса был перед моими глазами. Мне нравится, как Усик это объясняет – когда ты не можешь победить по правилам, ты начинаешь выдумывать, как обыграть правила. Что касается Дэниэла, это был удар ниже пояса, и у нас были некоторые эксперты, которые внимательно следили за боем, и мы насчитали 20 ударов ниже пояса в течение всего боя.