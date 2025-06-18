Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон для The Ring поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Усик неоднократно доказывал: если он уже раз с кем-то боксировал – второй раз ему будет легче. И разница между первым и вторым поединком с Дюбуа в том, что теперь Дюбуа поверил в себя. Он стал увереннее, верит в свой лагерь, в своих тренеров. В первом бою он был, как новичок за рулем.

Но проблема с Усиком в том, что если ты с ним сражаешься хотя бы раз – он загружает твой шаблон. Так было с Джошуа: хотя тот в реванше был лучше, Усик выглядел еще увереннее. Так же и с Фьюри – второй бой, на мой взгляд, был легким для Усика, чем первый.

Почему так? Потому что Усик понимает, кто ты, какие у тебя сильные и слабые стороны, как ты двигаешься – и тогда просто выполняет свою формулу. У него пока не видно признаков спада.

Думаю, он из тех бойцов, которые уйдут из бокса до того, как начнут проигрывать. Этот бой привлекает внимание, но, думаю, Усик может остановить Дюбуа не одним ударом, а накоплением постоянного, хитрого давления.

Но опять же – посмотрим, как растет Дюбуа. Я в свое время не верил в него против Джошуа – а Джошуа не появился на ринге, а Дюбуа – да, и сделал свое дело.

На этот раз оба будут присутствовать. Это будет битва навыков. Да, Дюбуа – физически сильнее, но многие из тех, с кем боксировал Усик, тоже были больше его. И все же он находил способ нейтрализовать их преимущество».

Ты упомянул о реваншах с Фьюри и Джошуа. Но ведь этот бой – не мгновенный реванш, как те. Дюбуа после поражения одержал три крупные победы – над Миллером, Джошуа и Хрговичем. Так что реванш уже другой, потому что Дюбуа словно перезапустился?

«Возможно, но знание – это сила. Дюбуа знает, кто такой Усик. И Усик знает, кто такой Дюбуа. Усик доказал, что умеет мыслить на ринге, менять план боя на ходу. В том бою, когда он упал – он умно использовал момент, вытянул время, восстановился и выиграл.

Дюбуа теперь знает: нельзя сломаться психологически, потому что Усик давит, пока может. Усик – настоящий профессионал, и так же он тоже сражался с другими после того боя. Так что и он, и Дюбуа прошли путь. Я все равно считаю, что Усик остановит Дюбуа до финального гонга».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.