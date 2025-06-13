Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон высоко оценивает достижения Александра Усика (23-0, 14 КО). Британца цитирует vringe.com:

Ему 38 или 39. Невероятно то, что он сделал – он расчистил крузервейт, многие из его боев прошли далеко от дома. Он сделал то же самое и в супертяжелом весе. Он много работал и побил ребят на их территории. В плане того, что он сделал как боксер, он прошел бокс. Он гордый человек, действительно любит драться, и мне кажется, мы его еще увидим.

Многие люди говорят, что Усик лучший супертяжеловес, которого они когда-либо видели.

Он один из лучших бойцов, которые когда-либо жили. Через 20 лет люди скажут, что Александр Усик был одним из лучших бойцов, которые когда-либо жили. Но они не любят говорить это, пока у бойца продолжается его карьера. Но он дважды побил Джошуа, дважды побил Фьюри, он расчистил дивизион от всех этих убийц в крузервейте. Он был в таком дивизионе, который был полон действительно хороших бойцов, и он расчистил этот дивизион, многих из них он побил на их территории. Не так много людей сделали то, что он сделал, и за такой короткий срок. Сейчас он велик во всех временах, и он еще не завершил свою карьеру.

Известный гонорар Усика за реванш с Даниэлем Дюбуа.