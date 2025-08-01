Бывший чемпион мира заявил, что хотел бы провести бой с Виталием Кличко.
Британец боксировал с младшим братом мэра Киева
около 1 часа назад
Дэвид Хэй / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй на YouTube-канале Карла Фроча рассказал, с кем из боксеров всех эпох он хотел бы провести поединок.
«Я всегда хотел боя с Виталием Кличко.
Я дрался с Владимиром, и он был более осторожным, защитным боксером. А вот Виталий выходил драться – он бы дал мне шансы, потому что старался бы меня потрясти, тогда как Владимир хотел просто победить по очкам. Это бой, который я всегда хотел».
Напомним, в июле 2011 года Владимир Кличко победил Хэя единогласным решением судей.
Ранее Леннокс Льюис объяснил, почему не провел реванш с Виталием Кличко.