Известный британский супертяжеловес Дэйв Аллен поделился мнением о поединке американца Деонтея Уайлдера (21-2-1, 16 КО) против конголезца Мартина Баколе (21-2-1, 16 КО).

Цитирует Аллена boxingnewsonline.net.

«Я считаю, что в хорошей форме Мартин Баколе мог бы войти в топ-10 лучших супертяжеловесов мира. Девять лет назад мы с ним немного поработали в спарринге – он был невероятным. Я всегда говорил, что он был невероятным. Он был особенным: пластичным, быстрым. Не сказал бы, что он был жёстким панчером, но комбинации он выбрасывал как средневес. Это было потрясающе.

Не люблю об этом говорить, но, похоже, он вышел на бой не в лучшей форме. Я на днях видел видео с ним – он выглядит просто огромным. Думаю, что Баколе в своей лучшей форме победил бы такого Уайлдера. Если Баколе не в форме, Уайлдер, скорее всего, рано или поздно нанесёт ему удар – а бьёт он, наверное, всё ещё достаточно сильно, чтобы нокаутировать Баколе».