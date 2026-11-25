Бывший спарринг-партнер Усика сделал прогноз на бой Уайлдер – Баколе
Конголезец находится не в лучшей форме?
Известный британский супертяжеловес Дэйв Аллен поделился мнением о поединке американца Деонтея Уайлдера (21-2-1, 16 КО) против конголезца Мартина Баколе (21-2-1, 16 КО).
Цитирует Аллена boxingnewsonline.net.
«Я считаю, что в хорошей форме Мартин Баколе мог бы войти в топ-10 лучших супертяжеловесов мира. Девять лет назад мы с ним немного поработали в спарринге – он был невероятным. Я всегда говорил, что он был невероятным. Он был особенным: пластичным, быстрым. Не сказал бы, что он был жёстким панчером, но комбинации он выбрасывал как средневес. Это было потрясающе.
Не люблю об этом говорить, но, похоже, он вышел на бой не в лучшей форме. Я на днях видел видео с ним – он выглядит просто огромным. Думаю, что Баколе в своей лучшей форме победил бы такого Уайлдера. Если Баколе не в форме, Уайлдер, скорее всего, рано или поздно нанесёт ему удар – а бьёт он, наверное, всё ещё достаточно сильно, чтобы нокаутировать Баколе».
Напомним, что Уайлдер будет боксировать с Баколе 11 декабря в рамках со-главного события вечера бокса Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.
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