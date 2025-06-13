Бывший тренер Джошуа: «Ломаченко не мог достичь большего — он стал суперзвездой, легендой»

Известный американский тренер Роберт Гарсия подвел итоги карьеры Василия Ломаченко. Наставника цитирует vringe.com:

Его преимущество над другими – это один из природных талантов. Трудно будет найти еще одного Ломаченко. Такие бойцы с таким талантом, с такой работой ног, с такой скоростью и с приличной мощью появляются очень редко. Это нелегко. Думаю, Ломаченко имел отличную карьеру. Он прошёл через две Олимпиады, а потом перешел в профи. Вот почему его карьера не была такой долгой — он перешёл в профи в позднем возрасте и не мог достичь большего. Он и так многого достиг, исключая звание абсолютного чемпиона. Думаю, он стал суперзвездой, легендой. Для многих молодых бойцов он самый любимый боец в истории бокса, потому что он такой талантливый. Также он очень дисциплинирован, очень зрелый, когда дело касается карьеры, очень самоотверженный.

Когда он перешёл в профессионалы, он начал тренироваться в моем зале в Окснарде. И мы видели, что он из себя представляет. Было здорово наблюдать за его карьерой и завершить карьеру в этот момент – я считаю, это идеально, потому что он не будет одним из тех чемпионов, которые заканчивают поражениями многим парням. Он завершил карьеру, когда настало время, и я аплодирую этому, потому что это решение, которое мало кто может принять. Ведь для него всё еще есть большие гонорары, а он решил уйти чемпионом. У меня к нему только чувство уважения.