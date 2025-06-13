Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) для The Ring отреагировал на слова обладателя титула IBF в первом полусреднем весе американца Ричардсона Хитчинса (19-0, 7 KO) о том, что он лучше бывшего чемпиона мира в трех дивизионах украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Хитчинс проявил неуважение к великому Ломаченко, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры. Он говорил, что побил бы Ломаченко, что победил бы Ломаченко. Как ты смеешь так говорить? Это легенда спорта. Да, Ломаченко победил меня, но после 11 тяжелых раундов.

Я знаю, как хорошо Ломаченко готовился к бою со мной. Я знаю, что он проводил шесть месяцев тяжелых тренировок. Я видел несколько историй о том, как он проводил 15 раундов по четыре минуты, со многими ребятами. Я верю, что он отдал в том бою все, зная, что он действительно хотел стать чемпионом в тот вечер, завершить на высокой ноте. А потом, конечно, подождать и посмотреть, как он себя чувствует. Если время его догнало, то надо уходить.

Я считаю, что в тот вечер, когда я сражался с ним, Ломаченко был одной из лучших версий себя. Он был сильным, крепким, очень хорошо подготовился. Он легенда этого вида спорта, и я очень горжусь тем, что сражался с ним. Для меня честь быть его последним соперником.

Мы сделали это в Австралии, установили рекорды и привезли легенду в мою страну, чтобы австралийские болельщики могли его увидеть. Это настоящая честь. Желаю ему всего наилучшего».