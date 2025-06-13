Единственный обидчик Василия Ломаченко среди любителей Альберт Селимов высказался о завершении карьеры Ломы. Слова бойца приводит fightnews.info:

Можно сказать, что стало немного грустно. Когда Ломаченко побеждал, был на звездном пике, о мне тоже помнили. А так звезда ушла, легенда ушла.

Я думаю, правильно сделал. Сколько ему? 37 лет? Он уже 20 лет пашет и серьезно пашет, все время режим, дисциплина. У него много побед украли тоже. Успехов ему, а так было грустно.