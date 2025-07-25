Бывший тренер Уайлдера прокомментировал окончание сотрудничества: «Я не был удивлён»
Малик Скотт заявил, что не держит зла на своего экс-подопечного
1 день назад
Бывший наставник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) Малик Скотт впервые прокомментировал завершение сотрудничества с американским нокаутером.
В комментарии Thunderpick, Скотт заявил, что не был удивлен таким поворотом событий:
Чувствовал ли я, что это произойдет? Могу сказать одно: я не удивился. Никогда не знаешь, что на уме у бойца. Пресса ежедневно публикует новости, которые могут влиять на решения.
Также Скотт предположил, что на Уайлдера могли давить внешние обстоятельства:
Уверен, он слышит от своего окружения разные мнения обо мне — через СМИ, соцсети. Это давление. Он хотел эмоционального восстановления, спокойствия. Поэтому для меня это не стало неожиданностью.
При этом бывший тренер подчеркнул, что причина разрыва не в его профессионализме:
Это не потому, что я плохой тренер. Иногда бойцы принимают решения, которые помогают им расти духовно, найти мотивацию и собраться.
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