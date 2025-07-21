Дэвид Хиггинс, промоутер временного обладателя титула WBO в супертяжёлом дивизионе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), рассказал о желании своего клиента сразиться с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО) после его победы над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Хиггинса цитирует Sky Sports.

«Весь мир хочет увидеть, как Паркер борется за титул чемпиона мира. Он давно ждет этого. Он является главным претендентом. Он является обязательным претендентом по версии WBO. Я думаю, будет несправедливо, если он не получит шанс.

Он является претендентом №1, обязательным претендентом по версии WBO, и WBO обязала победителя драться с Джозефом, насколько я понимаю.

Джозеф Паркер является ветераном, который сражался с такими бойцами, как Джошуа, он недавно победил таких боксеров, как Энди Руис, Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей, Баколе. Он победил их всех.

Поэтому, если Александр Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего супертяжеловеса этой эпохи, он должен победить и Джозефа Паркера. А он еще не дрался с ним.

Он совсем не боится. Он верит, что сможет победить Александра».