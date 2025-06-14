Чемпион WBC Кевин Лерена (31-3, 15 KO) высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова южноафриканца приводит vringe.com:

Даниэль может ударить, он потрясающий, жестокий панчер, но я считаю, что люди недооценивают его боксерские способности. У него есть IQ, у него есть отличный джеб. Я считаю, что с новым тренером… Я не говорю, что Шейн Макгигэн не хороший тренер, потому что я его высоко ценю, но я думаю, что иногда изменения идут на пользу. И Даниэль действительно повысил свою уверенность. Так что я с нетерпением жду увидеть результат их второго боя.

У Александра Усика выдающийся ум. Он, наверное, один из лучших технарей нашего времени в плане набора навыков при таких маленьких размерах. Но нужен всего лишь один единственный удар, чтобы полностью изменить бой. А мы видели, как Усик в прошлом был поражен. Мы все люди, мы все смертны. Как пройдет бой? Я не знаю. Я не тот, кто будет делать прогноз. Это не мой бой, дело за ними прогнозировать свои поединки. Пусть победит сильнейший.