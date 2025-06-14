Владимир Кириченко

Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) в интервью YouTube-каналу GladrapChannel заявил, что в первом поединке против украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) британец Дэниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) нанёс запрещённый удар.

Команда Дюбуа уверена, что в пятом раунде Дэниэль попал Усику в корпус, но тогда рефери зафиксировал нарушение правил с его стороны. Паркер не согласен с этой точкой зрения.

«Я думаю, что Усик более опасный соперник, чем Дюбуа. Усик - отличный боец. Дюбуа изменился после их первого боя. Они проводят реванш, чтобы увидеть, способен ли Дюбуа преодолеть эти трудности. Его остановили джебом. Многие также ставят под сомнение удар по корпусу. Я считаю, что это был удар в пах. Он пришелся ниже пояса, но многие говорят, что удар был законным. Реванш определит, был ли этот удар случайным, или же Усик – просто мастер».

Бой пройдёт 19 июля на Уэмбли. Первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.