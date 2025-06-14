Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) для YouTube-канала Ready to Fight поделился прогнозами на реванш между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Знаете что? Я считаю, что у Дюбуа хороший шанс.

Я считаю, что он вырос психологически и физически. Он будет большой проблемой для Усика. Ведь Усику уже 38 лет, он по природе боксер тяжелого веса и много полагается на рефлексы и движения. Думаю, это будет сложная проблема. Ну, раз мы на Ready to Fight, то я, конечно, назову Александра Усика.

Я верю в Дюбуа. Я ставил против Усика в последних двух боях, и он доказал, что я ошибался. И ему все равно, что я говорю, он уже раньше меня удивил. Я бы сказал, что Усик – лучший боец нашего поколения, но он слишком долго продолжает карьеру. В конечном итоге тебя же побьют.

Если Дюбуа победит Усика, и Усик захочет реванш, я здесь. Давай! Иди к папе, давай сделаем это».