Чисора подобрал оптимального соперника для Джошуа: «Забудьте про Уайлдера»
Дерек хочет увидеть AJ в ринге с Фьюри
около 2 часов назад
Фото: Matchroo
Дерек Чисора (36-13, 23 KO) подобрал лучшего соперника для Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Джошуа сейчас отдыхает. Забудьте о Уайлдере, забудьте о всех остальных. Единственный бой это цыганский король. Дайте им отдохнуть, правильно настроиться, пусть поймут, что они хотят делать. Когда они будут готовы, они выйдут и скажут, что готовы, и сделаем это.
Напомним, что AJ хотят организовать 2 поединка с Тайсоном Фьюри.