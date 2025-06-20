Известный промоутер озвучил план на противостояние Джошуа – Фьюри
Хирн надеется, что состоятся 2 поединка
около 1 часа назад
Фото: DAZN
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал план для Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), который выведет AJ на бой с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова функционера приводит boxing247.com:
Мы хотим сразиться с Фьюри. И план такой: мы проведем бой в октябре, ноябре или декабре, а затем дважды сразимся с Тайсоном. Или, по крайней мере, один раз. Я не вижу мира, в котором бой Джошуа – Фьюри не состоится. Главное, чтобы AJ вышел на ринг в конце года.
Напомним, что бой Джошуа с Фьюри может состояться на Уэмбли.