Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) высказался о потенциальном поединке с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова американского панчера приводит fightnews.info:

Меня все еще чаще спрашивают о поединке с Энтони Джошуа? Черт возьми. Я здесь, чтобы побеждать. Супертяжелый вес – маленькая весовая категория. Все мы можем драться друг с другом 6-7 раз, потому что она слишком маленькая. Я здесь для того, чтобы драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Я боец. У меня психология бойца. У меня психология короля, так что я не избегаю боев.

Пока он выступает в супертяжелом весе, пока я выступаю в супертяжелом весе, я готов драться с кем угодно, какой бы ни была ситуация. Давайте сделаем это.