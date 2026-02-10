Олег Гончар

31-летний австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю проведёт бой против 35-летнего американца Эррола Спенса — бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер журнала The Ring Майк Коппинджер на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, перед поединком со Спенсом Цзю проведёт ещё один промежуточный бой в марте. Лишь после этого стороны планируют подписать контракт на очное противостояние. Детали касательно даты и места проведения боя на данный момент не разглашаются.

Ранее стало известно, что Цзю занял второе место в рейтинге WBO во втором среднем весе. Это стало возможным после его победы в декабре над Веласкесом, которая позволила боксеру существенно подняться в рейтинге.