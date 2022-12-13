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Денис Беринчик: «Посвящаю победу Валерию Залужному»

Украинский самурай готовится к новым победам
Бокс
13 декабря 17:45
Денис Беринчик: «Посвящаю победу Валерию Залужному»

Обладатель титулов WBO International и чемпиона Европы EBU Денис Беринчик после победного поединка против француза Ивана Менди в объединительном бою встретился с представителями СМИ в Украине.

Пресс-конференция украинского боксера состоялась при поддержке партнера Parimatch Ukraine.

Бой прошел под нашу диктовку, пояс мы привезли в Украину. И эту победу я посвящаю всем украинцам и нашему генералу Валерию Залужному. Когда мы готовились, получали хорошие новости о Херсоне, и это нас вдохновляло,
- рассказал Беринчик, - и сравнил себя с трофейным танком Т-90, ведь именно «танком» его часто называют болельщики.

А вот по поводу поединка в Лондоне, то украинца большой стадион после арены в Броварах, где он проводил свои бои поединки, из колеи не выбил.

Я уже боксировал на больших аренах и в любителях, и в Украинских атаманах. И сейчас я готов был сражаться на большой арене. І don't give a f*ck. Это мое новое прозвище,
– заявил Беринчик. Однако боксер уверил, что еще с радостью проведет бои в Украине, но уже не в Броварах, а в киевском Дворце спорта.

Тренер Беринчика Егор Голуб присоединился к разговору и рассказал о подготовке к бою с Менди.

 Я люблю сложности и не ищу легких путей. На счет работы с Денисом меня все устраивает. У Самурая есть путь. И мы идем. Я знал о бое с Менди еще в июле, просматривал его поединки, и мы готовились. Было ясно, что легко не будет. Не все удалось, что мы запланировали, но к счастью, без травм, пояс дома, а мы двигаемся вперед. При подготовке к бою даже мне пришлось вспомнить, как быть спарринг-партнером, больше не хочу, больновато. Но все делаем для результата.

Что касается сотрудничества с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions, то Денис Беринчик отметил, что разглашать детали контракта он не имеет права, но уже в ближайший месяц следует ожидать объявления следующего поединка боксера.

Мы подписывались сразу после поединка, поэтому были в хорошем настроении,
– рассказал Егор Голуб.-
Конечно, все были рады этому подписанию. Начинается Лига чемпионов. Нам дали шанс, и я надеюсь, что мы с Божьей помощью получим то, к чему Денис так долго идет. К чемпионскому бою.

Не исключил Беринчик и возможность своего поединка в андеркарде боя Александра Усика против Тайсона Фьюри.

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Это работа Александра Красюка и Фрэнка Уоррена, а от меня потребуется только быть готовым и согласиться на поединок.

В конце пресс-конференции украинский чемпион подписал перчатки, которые будут разыграны ны благотворительном аукционе от компании-партнера Беринчика Parimatch Ukraine.

Напомним, 3 декабря в Лондоне Беринчик провел бой в андеркарде поединка Тайсона Фьюри против Дерека Чисоры и победил единогласным решением судей 117:112, 116:112, 116:112.



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