Бывший претендент на чемпионский титул Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) в интервью sport-express.ua высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Усик будет фаворитом в этом противостоянии, но Дюбуа и его команда настроены взять реванш и оставить все пояса в Лондоне. Со своей стороны, Усик также не хочет отдавать титулы. Думаю, что этот бой будет еще лучше первого. Ожидаю очень хорошую и мощную схватку с напряжением до последней минуты.

Это хевивейт, в котором каждый удар может решить судьбу поединка.

Мне кажется, Усик, как и в первом бою, выберет тактику движения на ногах, что у него хорошо получается, и применение серийных комбинаций. Он быстрее Дюбуа, и если британец не будет его доставать, то он начнет быстрее уставать и не сможет донести свои акцентированные удары. Усику не стоит останавливаться и стоять перед Дюбуа, потому что тот начнет бить, и это будет сказываться на Усике. Все же он является большим и крепким супертяжеловесом.